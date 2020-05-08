В НАСА рассказали, зачем Том Круз снимется в космосе
Американский актёр Том Круз ведёт переговоры с НАСА о создании нового фильма, съёмки которого пройдут в космосе, сообщил глава НАСА Джим Брайденстайн в своём Twitter.
- НАСА в предвкушении съёмок с Томом Крузом на борту космической станции! Нам нужны популярные медиа, чтобы вдохновить новые поколения инженеров и учёных на воплощение в жизнь амбиций НАСА, - поделился Брайденстайн.
Ранее, как сообщало издание Deadline со ссылкой на источники, компания Илона Маска SpaceX приняла решение о съёмках первой в мире картины в космосе. Именно в ней должен принять участие Круз.
Издание уточняет, что боевик не является продолжением франшизы "Миссия невыполнима".
ИСТОЧНИК KP.RU