В НАСА рассказали, зачем Том Круз снимется в космосе

8 Май 2020 2020-05-08T11:49:27+03:00

Компания SpaceX решила снять первый в мире боевик в космосе. В нём снимется Том Круз. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Американский актёр Том Круз ведёт переговоры с НАСА о создании нового фильма, съёмки которого пройдут в космосе, сообщил глава НАСА Джим Брайденстайн в своём Twitter.

- НАСА в предвкушении съёмок с Томом Крузом на борту космической станции! Нам нужны популярные медиа, чтобы вдохновить новые поколения инженеров и учёных на воплощение в жизнь амбиций НАСА, - поделился Брайденстайн.

Ранее, как сообщало издание Deadline со ссылкой на источники, компания Илона Маска SpaceX приняла решение о съёмках первой в мире картины в космосе. Именно в ней должен принять участие Круз.

Издание уточняет, что боевик не является продолжением франшизы "Миссия невыполнима".

ИСТОЧНИК KP.RU