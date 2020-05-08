2020-05-08T11:49:27+03:00
В мире

В НАСА рассказали, зачем Том Круз снимется в космосе

Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Компания SpaceX решила снять первый в мире боевик в космосе. В нём снимется Том Круз.Компания SpaceX решила снять первый в мире боевик в космосе. В нём снимется Том Круз.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Американский актёр Том Круз ведёт переговоры с НАСА о создании нового фильма, съёмки которого пройдут в космосе, сообщил глава НАСА Джим Брайденстайн в своём Twitter.

- НАСА в предвкушении съёмок с Томом Крузом на борту космической станции! Нам нужны популярные медиа, чтобы вдохновить новые поколения инженеров и учёных на воплощение в жизнь амбиций НАСА, - поделился Брайденстайн.

Ранее, как сообщало издание Deadline со ссылкой на источники, компания Илона Маска SpaceX приняла решение о съёмках первой в мире картины в космосе. Именно в ней должен принять участие Круз.

Издание уточняет, что боевик не является продолжением франшизы "Миссия невыполнима".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин созвонился с Меркель
В НАСА рассказали, зачем Том Круз снимется в космосе
Кандидат наук рассказала, как бросить курить в период изоляции
Россиянка, живущая в Швейцарии, рассказала, как удалось быстро взять под контроль COVID-19
Путин: у России нет и не может быть чувства вины за Вторую мировую войну
В сети появилось загадочное видео с двойниками Ким Чен Ына
Грузия отозвала посла из Киева после назначения Саакашвили
Синоптик рассказала о погоде на 9 мая
В Госдуму внесли закон о ваучерах за несостоявшиеся туры
В Вологодской области продлили режим самоизоляции до 1 июля
В России 98 человек погибли от коронавируса за прошедшие сутки
Названы регионы, где живет больше всего бедных людей
Опрос: большинство россиян найдут способ отметить День Победы в самоизоляции
Академик рассказал, у кого появляется иммунитет к коронавирусу
В Москве 276 вылечившихся от коронавируса волонтеров будут помогать другим пациентам
Назван неожиданный сценарий пика коронавируса в России
Правила "удаленной" работы пропишут в Трудовом законодательстве