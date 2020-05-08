Эксперт: новый закон "О полиции" позволит сотрудникам действовать оперативнее

8 Май 2020 2020-05-08T15:47:31+03:00

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В обновленном законе "О полиции" сотрудникам разрешат представляться задержанному уже "после прекращения им опасных, угрожающих жизни и имуществу, противоправных действий".

Сегодня в соответствии с частями 4 и 5 статьи 5 Федерального закона "О полиции" сотрудник МВД России при обращении к гражданину или в случае обращения к нему гражданина обязан представиться (назвать свои должность, звание, фамилию).

На практике возникают ситуации, когда полицейский должен действовать незамедлительно (например, при пресечении преступления) и не имеет времени, чтобы представиться. С формальной точки зрения это являлось нарушением закона.

Одним из нововведений закона "О полиции" предлагается разрешить сотруднику представляться гражданам после завершения активной фазы подобных событий (например, сразу после пресечения противоправных действий, когда угроза жизни или здоровью самому сотруднику либо другим гражданам миновала).

- Мы с вами прекрасно понимаем, что в деятельности правоохранительных органов оперативность принятия решений крайне важна. Зачастую эти секунды на представление могут стоить жизни не только сотруднику полиции, но и лицу, которому необходима помощь. И давайте не забывать, что после задержания сотрудник органов внутренних все - равно представится, - заметил "КП" лидер Общественного движения "Гражданин" Юрий

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/777801" frameborder="0"></iframe> Новый закон «О полиции» позволит сотрудникам действовать оперативнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU