2020-05-08T15:47:31+03:00
Общество

Эксперт: новый закон "О полиции" позволит сотрудникам действовать оперативнее

В документе прописывается новый порядок представления полицейских
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
В документе прописывается новый порядок представления полицейскихВ документе прописывается новый порядок представления полицейскихФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В обновленном законе "О полиции" сотрудникам разрешат представляться задержанному уже "после прекращения им опасных, угрожающих жизни и имуществу, противоправных действий".

Сегодня в соответствии с частями 4 и 5 статьи 5 Федерального закона "О полиции" сотрудник МВД России при обращении к гражданину или в случае обращения к нему гражданина обязан представиться (назвать свои должность, звание, фамилию).

На практике возникают ситуации, когда полицейский должен действовать незамедлительно (например, при пресечении преступления) и не имеет времени, чтобы представиться. С формальной точки зрения это являлось нарушением закона.

Одним из нововведений закона "О полиции" предлагается разрешить сотруднику представляться гражданам после завершения активной фазы подобных событий (например, сразу после пресечения противоправных действий, когда угроза жизни или здоровью самому сотруднику либо другим гражданам миновала).

- Мы с вами прекрасно понимаем, что в деятельности правоохранительных органов оперативность принятия решений крайне важна. Зачастую эти секунды на представление могут стоить жизни не только сотруднику полиции, но и лицу, которому необходима помощь. И давайте не забывать, что после задержания сотрудник органов внутренних все - равно представится, - заметил "КП" лидер Общественного движения "Гражданин" Юрий

Новый закон «О полиции» позволит сотрудникам действовать оперативнее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда наш полицейский получит право стрелять первым

"Комсомольской правде" стали известны подробности новшеств закона "О полиции", которые предложило МВД России (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВОЗ не уверена, что первым источником коронавируса стал рынок в Ухане
Попова рассказала, когда могут быть сняты появившиеся из-за коронавируса правила поведения
Эксперт: новый закон "О полиции" позволит сотрудникам действовать оперативнее
Глава МИД Германии назвал единственного виновника начала Второй мировой войны
Аттестаты выпускникам могут выдать без ЕГЭ
Центробанк допустил снижение ключевой ставки из-за стабилизации экономики
Сотрудникам Facebook и Google разрешат оставаться на удаленной работе до конца года
Путин призвал западные страны осудить Мюнхенский сговор
Из-за пандемии в США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
В Пензе восстановили легендарный «Т-34»
Илон Маск объяснил, как читается имя его сына, названного в честь самолёта
Эксперты предупредили о возможности заразиться коронавирусом через сигарету
Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ в августе
В Роспотребнадзоре сообщили, при какой температуре коронавирус становится неактивным
Жители Вашингтона собираются на вечеринки, чтобы заразиться коронавирусом
Выплаты к 75-летию Победы получили 1,2 миллиона россиян
Московским ветеранам подарят планшеты с трансляцией Парада Победы
Строительство Чебоксарского залива начнётся в столице Чувашии летом
Владимир Путин после обращения главы Якутии распорядился пересмотреть финансирование тушения лесных пожаров
Для сильных духом автомобилистов: Товары бренда «Армия России» начали продаваться на АЗС
Глава Минздрава рассказал о смертях из-за коронавируса среди рожениц
Глава Минздрава сообщил, когда проведение ЕГЭ будет безопасным