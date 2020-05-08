Попова рассказала, когда могут быть сняты появившиеся из-за коронавируса правила поведения
По словам главы Роспотребнадзора новые правила будут действовать в России до появления вакцины или прекращения пандемии
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Новые правила поведения, появившиеся из-за коронавируса, будут действовать в России до появления вакцины или прекращения пандемии. Такое заявление сделал глава Роспотребнадзора Анна Попова
ИСТОЧНИК KP.RU
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