2020-05-08T15:35:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Попова рассказала, когда могут быть сняты появившиеся из-за коронавируса правила поведения

По словам главы Роспотребнадзора новые правила будут действовать в России до появления вакцины или прекращения пандемии
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Новые правила поведения, появившиеся из-за коронавируса, будут действовать в России до появления вакцины или прекращения пандемии. Такое заявление сделал глава Роспотребнадзора Анна Попова

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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