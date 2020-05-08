8 Май 2020 2020-05-08T17:30:59+03:00

В Москве не был обжалован ни один из 35 тысяч штрафов за нарушение самоизоляции Фото: Михаил ФРОЛОВ

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За весь период распространения коронавирусной инфекции в Москве не был обжалован ни один из 35 тысяч штрафов за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков, отметив, что ошибка при оформлении штрафа за нарушение обязательной самоизоляции в Москве маловероятна.

Он пояснил, что штрафы накладываются на нарушителей режима самоизоляции с помощью технических средств - камер фотовидеофиксации и приложения «Социальный мониторинг».

«Это жители столицы, зараженные коронавирусом и переносящие заболевание в легкой форме, больные ОРВИ, а также люди, проживающие с ними в одной квартире», - передает ТАСС слова Данчикова.

По его словам, все эти люди ранее подписали специальное добровольное согласие о нахождении на самоизоляции у себя дома, но нарушив его «подвергли серьезной опасности соседей и окружающих».

«Ни один из этих штрафов обжалован не был, и ошибка при оформлении такого штрафа маловероятна», - отметил он

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о введении штрафов для нарушителей режима изоляции. Он утвердил соглашение МВД и правительства Москвы об административном наказании в связи с пандемией коронавируса и мерами, которые принимают власти для сдерживания распространения заболевания (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU