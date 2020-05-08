Губернатор Александр Дрозденко: «Найдите время, позвоните ветеранам и поздравьте их»

8 Май 2020 2020-05-08T18:20:12+03:00

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Пандемия коронавируса внесла свои жесткие коррективы в торжества в честь юбилея Победы. Отменены массовые мероприятия, перенесен Парад Победы, марш «Бессмертного полка» впервые пройдет онлайн. Но это не значит, что ветераны останутся без праздника. В Ленинградской области, регионе, где ожесточенные бои велись за каждый клочок земли, участников Великой Отечественной войны поздравляют с особым трепетом. Накануне 9 мая губернатор Александр Дрозденко напомнил в Инстаграме: в сложившихся обстоятельствах самое главное для пожилых людей - это внимание. В условиях самоизоляции, когда нет возможности поздравить ветеранов лично, важен каждый знак внимания.

- Начал поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны, кого знаю лично, - рассказал глава Ленинградской области на своей странице в соцсети. - Разговоры с этими удивительными людьми всегда добавляют сил и энергии. Дорогие! Низкий поклон, доброго здоровья и как можно дольше будьте с нами. С наступающей Великой Победой! Найдите время позвоните ветеранам, тем кого знаете вы или близкие.

Александр Дрозденко рассказал подписчикам в Инстаграме об еще одной существующей в области доброй традиции: субботники Победы. К 9 мая в регионе привели в порядок 1600 памятников, мемориалов и воинских захоронений. В одном из субботников глава региона принял участие лично - Александр Дрозденко уже несколько лет держит шефство над памятным знаком начала Дороги жизни. Вместе с волонтерами губернатор очистил памятник от грязи и пыли, благоустроил территорию и посадил несколько елочек.

- Не изменяя традициям, но с учетом требований безопасности. Памятный знак места начала Дороги жизни обнаружили 5 лет назад, когда готовились к 70-й годовщине Победы. Тогда, на субботнике, нашли покрытый травой и мхом неприметный монумент. С тех пор взял над ним шефство: почистили, благоустроили, каждый год приводим в порядок. И конечно зелёные посадки, - рассказал глава Ленинградской области.

Александр Дрозденко держит шефство над памятным знаком начала Дороги жизни. Фото: Инстаграм.

Готовятся ленинградцы и к традиционной акции «Бессмертный полк». Фотографии ее участников с портретами героев-победителей собирали в соцсетях. 9 мая их покажут в эфире телеканала ЛенТВ24. А администрация Ленинградской области запустила онлайн-проект «Ленинградская память». С 1 по 9 мая жители региона рассказывают в соцсетях истории своей семьи, связанные с Великой Отечественной войной, выкладывают фотографии родных-фронтовиков и видеосюжеты о них. Посты с хэштегом #ленинградскаяпамять публикуются в Инстаграме и в группе «Ленинградская область» соцсети Вконтакте. В финале конкурса жюри выберет лучшие работы, авторов которых ждут призы. Итоги будут подведены 11 мая.