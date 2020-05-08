2020-05-08T18:20:12+03:00
Общество

Губернатор Александр Дрозденко: «Найдите время, позвоните ветеранам и поздравьте их»

Глава Ленинградской области рассказал, как регион готовится к 75-летию Победы - несмотря на ограничения из-за коронавируса
Поделиться:
Комментарии: comments1
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил ветеранов Великой Отечественной войны. Фото: Инстаграм.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил ветеранов Великой Отечественной войны. Фото: Инстаграм.
Изменить размер текста:

Пандемия коронавируса внесла свои жесткие коррективы в торжества в честь юбилея Победы. Отменены массовые мероприятия, перенесен Парад Победы, марш «Бессмертного полка» впервые пройдет онлайн. Но это не значит, что ветераны останутся без праздника. В Ленинградской области, регионе, где ожесточенные бои велись за каждый клочок земли, участников Великой Отечественной войны поздравляют с особым трепетом. Накануне 9 мая губернатор Александр Дрозденко напомнил в Инстаграме: в сложившихся обстоятельствах самое главное для пожилых людей - это внимание. В условиях самоизоляции, когда нет возможности поздравить ветеранов лично, важен каждый знак внимания.

- Начал поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны, кого знаю лично, - рассказал глава Ленинградской области на своей странице в соцсети. - Разговоры с этими удивительными людьми всегда добавляют сил и энергии. Дорогие! Низкий поклон, доброго здоровья и как можно дольше будьте с нами. С наступающей Великой Победой! Найдите время позвоните ветеранам, тем кого знаете вы или близкие.

Александр Дрозденко рассказал подписчикам в Инстаграме об еще одной существующей в области доброй традиции: субботники Победы. К 9 мая в регионе привели в порядок 1600 памятников, мемориалов и воинских захоронений. В одном из субботников глава региона принял участие лично - Александр Дрозденко уже несколько лет держит шефство над памятным знаком начала Дороги жизни. Вместе с волонтерами губернатор очистил памятник от грязи и пыли, благоустроил территорию и посадил несколько елочек.

- Не изменяя традициям, но с учетом требований безопасности. Памятный знак места начала Дороги жизни обнаружили 5 лет назад, когда готовились к 70-й годовщине Победы. Тогда, на субботнике, нашли покрытый травой и мхом неприметный монумент. С тех пор взял над ним шефство: почистили, благоустроили, каждый год приводим в порядок. И конечно зелёные посадки, - рассказал глава Ленинградской области.

Александр Дрозденко держит шефство над памятным знаком начала Дороги жизни. Фото: Инстаграм.

Александр Дрозденко держит шефство над памятным знаком начала Дороги жизни. Фото: Инстаграм.

Готовятся ленинградцы и к традиционной акции «Бессмертный полк». Фотографии ее участников с портретами героев-победителей собирали в соцсетях. 9 мая их покажут в эфире телеканала ЛенТВ24. А администрация Ленинградской области запустила онлайн-проект «Ленинградская память». С 1 по 9 мая жители региона рассказывают в соцсетях истории своей семьи, связанные с Великой Отечественной войной, выкладывают фотографии родных-фронтовиков и видеосюжеты о них. Посты с хэштегом #ленинградскаяпамять публикуются в Инстаграме и в группе «Ленинградская область» соцсети Вконтакте. В финале конкурса жюри выберет лучшие работы, авторов которых ждут призы. Итоги будут подведены 11 мая.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уровень безработицы в США за апрель обновил максимум 1940 года
Губернатор Александр Дрозденко: «Найдите время, позвоните ветеранам и поздравьте их»
Джонсон пригласил Путина принять участие в видеосаммите по разработке вакцины от коронавируса
Путин поручил выделить 5 млрд на закупки машин скорой помощи для регионов
Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны
«Улицы Победы»: до конца года по всей России благоустроят почти 400 дорог, проспектов и площадей
Основателя паблика «Омбудсмен полиции» арестовали по делу о вымогательстве
Ленинградская область ко Дню Победы отремонтировала Дорогу жизни
Ученый раскрыл главную особенность коронавируса
В Москве не был обжалован ни один из 35 тысяч штрафов за нарушение самоизоляции
Звезда «Гарри Поттера» впервые стал отцом
Трамп не верит, что Китай мог преднамеренно впустить коронавирус за пределы страны
Власти Москвы объяснили требования к ношению масок и перчаток
Эксперты уверены - российские полицейские смогут проходить сквозь любые двери
Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла из-за назначения Саакашвили
Джонсон выразил Путину признательность за решающий вклад СССР в победу над нацизмом
Китай может продать часть госдолга США и обвалить курс доллара
Коронавирус у Владимира Якушева: что известно о состоянии здоровья главы Минстроя
ВОЗ не уверена, что первым источником коронавируса стал рынок в Ухане
Попова рассказала, когда будут сняты ограничения из-за коронавируса