9 Май 2020 2020-05-09T02:06:27+03:00

В России из-за коронавируса впервые шествие будет проходить виртуально

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В России 9 мая началась онлайн-акция "Бессмертный полк". Из-за угрозы распространения коронавируса принято решение провести шествие виртуально. Мероприятие в таком формате проходит в нашей стране впервые.

Акция начнется в 11:00 по местному времени каждого российского региона. Сайт kp.ru будет вести видеотрансляцию со всех уголков нашей большой страны.

Бессмертный полк онлайн .Из-за пандемии коронавируса всенародно любимая акция стала виртуальной

ИСТОЧНИК KP.RU