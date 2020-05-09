Началась онлайн-акция "Бессмертный полк"
В России из-за коронавируса впервые шествие будет проходить виртуально
Акция "Бессмертный полк". Фото: скрин видео
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В России 9 мая началась онлайн-акция "Бессмертный полк". Из-за угрозы распространения коронавируса принято решение провести шествие виртуально. Мероприятие в таком формате проходит в нашей стране впервые.
Акция начнется в 11:00 по местному времени каждого российского региона. Сайт kp.ru будет вести видеотрансляцию со всех уголков нашей большой страны.
Бессмертный полк онлайн .Из-за пандемии коронавируса всенародно любимая акция стала виртуальной
ИСТОЧНИК KP.RU