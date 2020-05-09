2020-05-09T12:24:27+03:00
Общество

Владимир Путин на Соборной площади принимает парад президентского полка

Президент участвует в смотре марша пеших и конных караулов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент Путин на торжественном марше пеших и конных караулов Президентского полкаПрезидент Путин на торжественном марше пеших и конных караулов Президентского полкаФото: Скриншот с видео
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Президент России Владимир Путин принял участие в смотре марша пеших и конных караулов Президентского полка. Кроме того, президент выступил перед полком.

Путин поздравил всех военнослужащих России и всех ветеранов с Днём Великой Победы.

- 75 лет назад Красная армия положила конец самой великой трагедии ХХ века. Именно советский народ сокрушил нацизм, сокрушил эту чудовищную силу. Уверен, благодарный мир через десятилетия будет помнить этот подвиг, - сказал президент.

Глава государства также отметил, что вооружённые силы России получили и будут получать самую современную технику.

- И мы знаем главное - это оружие в надёжных руках, - подчеркнул Владимир Путин.

Президент также заявил, что все планы по развитию армии и флота будут выполнены, "в этом не должно быть сомнений".

Владимир Путин провёл смотр Президентского полка.Также российский лидер выступил перед военнослужащими на Соборной площади Кремля

ИСТОЧНИК KP.RU

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