Владимир Путин на Соборной площади принимает парад президентского полка

9 Май 2020 2020-05-09T12:24:27+03:00

Президент Путин на торжественном марше пеших и конных караулов Президентского полка Фото: Скриншот с видео

Президент участвует в смотре марша пеших и конных караулов

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Президент России Владимир Путин принял участие в смотре марша пеших и конных караулов Президентского полка. Кроме того, президент выступил перед полком.

Путин поздравил всех военнослужащих России и всех ветеранов с Днём Великой Победы.

- 75 лет назад Красная армия положила конец самой великой трагедии ХХ века. Именно советский народ сокрушил нацизм, сокрушил эту чудовищную силу. Уверен, благодарный мир через десятилетия будет помнить этот подвиг, - сказал президент.

Глава государства также отметил, что вооружённые силы России получили и будут получать самую современную технику.

- И мы знаем главное - это оружие в надёжных руках, - подчеркнул Владимир Путин.

Президент также заявил, что все планы по развитию армии и флота будут выполнены, "в этом не должно быть сомнений".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778066" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин провёл смотр Президентского полка.Также российский лидер выступил перед военнослужащими на Соборной площади Кремля

ИСТОЧНИК KP.RU