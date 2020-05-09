Владимир Путин на Соборной площади принимает парад президентского полка
Президент России Владимир Путин принял участие в смотре марша пеших и конных караулов Президентского полка. Кроме того, президент выступил перед полком.
Путин поздравил всех военнослужащих России и всех ветеранов с Днём Великой Победы.
- 75 лет назад Красная армия положила конец самой великой трагедии ХХ века. Именно советский народ сокрушил нацизм, сокрушил эту чудовищную силу. Уверен, благодарный мир через десятилетия будет помнить этот подвиг, - сказал президент.
Глава государства также отметил, что вооружённые силы России получили и будут получать самую современную технику.
- И мы знаем главное - это оружие в надёжных руках, - подчеркнул Владимир Путин.
Президент также заявил, что все планы по развитию армии и флота будут выполнены, "в этом не должно быть сомнений".
Владимир Путин провёл смотр Президентского полка.Также российский лидер выступил перед военнослужащими на Соборной площади Кремля
ИСТОЧНИК KP.RU