2020-05-09T14:41:12+03:00
В мире

В твиттер Меланьи Трамп пользователи благодарят Советский Союз за Победу над фашизмом

Первая леди США разместила в соцсетях фото с возложения цветов к мемориалу Второй Мировой Войны
Юлия САЛЬНИКОВА
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Первая леди опубликовала фото у мемориалаПервая леди опубликовала фото у мемориалаФото: twitter.com
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В твиттер первой леди США Меланьи Трамп разгорелась неожиданная дискуссия на историческую тему. Автор странички опубликовала фото и видео с процесса возложения цветов к мемориалу Второй Мировой войны. Коротенькое сообщении от Мелании Трамп, о подвиге "отважных мужчин и женщин" стало поводом для спора - кого благодарить за победу.

Ведь зачастую в США и Европе говорят о 75-летии Победы, даже не упоминая Советский Союз, или называя страну-победителя "войсками союзников".

- Спасибо СССР, спасибо России, спасибо всем героям, - написал в комментариях к ее посту seaofazov.

- Благодарность России, - ответил другой пользователь.

- И Британии.

- Да, но армия СССР взяла Берлин в 1945 году... вот почему они (немцы) благодарны странам бывшего СССР. Они легендарны. То, что сейчас делают мои украинцы, отвратительно,- написала Алена Поплавская.

Пользователи соцсети напомнили, какая страна освободила Евопу Фото: Twitter.com

Пользователи соцсети напомнили, какая страна освободила ЕвопуФото: Twitter.com

Нашлись и оппоненты, которые благодарили за победу Америку. На вопрос, почему они говорят спасибо именно США, ответы были и такие:

- Потому что это американский мемориал! Не русский или китайский!

На это пользователи напоминали, что "армия СССР остановила Гитлера, поэтому немцы каждый год благодарят их".

ИСТОЧНИК KP.RU

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