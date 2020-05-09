2020-05-09T15:14:32+03:00
Общество

Путин принял участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка"

В этом году акция проходит онлайн из-за распространения коронавируса
Ася КУЗНЕЦОВА
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Владимир Путин принял участие в акции "Бессмертный полк" с портретами отца и материВладимир Путин принял участие в акции "Бессмертный полк" с портретами отца и материФото: Скриншот с видео
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Президент России Владимир Путин принял участие в акции "Бессмертный полк" с портретами своих отца и матери. В этом году акция проходит онлайн из-за пандемии коронавируса.

- Идём ли мы с вами в одном строю или остаёмся дома - наши герои всегда с нами, в нашем сердце. А по брусчатке Красной площади мы ещё пройдём, - обратился глава государства к участникам акции.

Путин обратился к участникам шествия «Бессмертный полк».

ИСТОЧНИК KP.RU

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