Путин принял участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка"

9 Май 2020 2020-05-09T15:14:32+03:00

Владимир Путин принял участие в акции "Бессмертный полк" с портретами отца и матери Фото: Скриншот с видео

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Президент России Владимир Путин принял участие в акции "Бессмертный полк" с портретами своих отца и матери. В этом году акция проходит онлайн из-за пандемии коронавируса.

- Идём ли мы с вами в одном строю или остаёмся дома - наши герои всегда с нами, в нашем сердце. А по брусчатке Красной площади мы ещё пройдём, - обратился глава государства к участникам акции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778138" frameborder="0"></iframe> Путин обратился к участникам шествия «Бессмертный полк».

ИСТОЧНИК KP.RU