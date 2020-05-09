Опубликовано видео пожара в больнице №50 в Москве

9 Май 2020 2020-05-09T21:35:48+03:00

Появились первые кадры пожара в больнице №50 в Москве

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Появились первые кадры из видео пожара в больнице №50 в Москве. Из здания, где лечат больных коронавирусом, эвакуировали около 200 человек, один человек погиб, еще пятеро пострадали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778272" frameborder="0"></iframe> Видео очевидцев пожара в «коронавирусной» больнице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778266" frameborder="0"></iframe> Пожар вспыхнул в Москве в больнице для больных коронавирусом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778268" frameborder="0"></iframe> Спасатели работают на месте пожара в больнице для пациентов с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU