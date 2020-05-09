Опубликовано видео пожара в больнице №50 в Москве
Появились первые кадры пожара в больнице №50 в Москве
Изменить размер текста:
Появились первые кадры из видео пожара в больнице №50 в Москве. Из здания, где лечат больных коронавирусом, эвакуировали около 200 человек, один человек погиб, еще пятеро пострадали.
Видео очевидцев пожара в «коронавирусной» больнице.
Пожар вспыхнул в Москве в больнице для больных коронавирусом.
Спасатели работают на месте пожара в больнице для пациентов с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU