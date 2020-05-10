Врач назвал главную опасность алкоголя при коронавирусе

10 Май 2020 2020-05-10T03:36:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Врач-педиатр, вакцинолог и руководитель одного из московских медицинских центров Евгений Тимаков назвал главную опасность алкоголя при коронавирусе.

По мнению специалиста, людям не нужно дышать парами спирта в надежде уменьшить риски заражения инфекцией или для дезинфекции организма. Такие способы не имеют научного подтверждения эффективности и могут иметь опасные последствия как для легких, так и для ресничек на слизистой носа.

- Были ролики, в которых в Британии полоскали горло горячим виски. Надо понимать, что этот метод также не признан как средство лечения. В случае, если пары спирта всасываются в слизистую, то они вызывают интоксикацию организма, - рассказал врач в интервью kp.ru.

Также он добавил, что при употреблении алкоголя у человека расширяются сосуды и усиливает кровоток. На этом основаны спиртовые компрессы, которые накладывают, к примеру, на ушиб. А вот расширять сосуды носоглотки совсем не рекомендуется - такие методы могут привести к избыточному притоку крови к органам дыхания.

- Если мы пьем алкоголь, то в печени он проходит деинтоксикацию, а вот если алкоголь всосется сразу непосредственно в сосуды, особенно в вены, которые есть в носоглотке, то это будет прямое воздействие на головной мозг, - пояснил Тимаков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Можно ли вылечить коронавирус, подышав парами спирта

Видеоролик с участием врача, который якобы исцелился от новой инфекции, оказался фейком (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU