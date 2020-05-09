Можно ли вылечить коронавирус, подышав парами спирта

В сети набирает популярность видеоролик про очередной «сенсационный» доморощенный метод лечения от коронавируса. Речь в этом ролике идет о том, что якобы врач русского происхождения, работающий в Италии, Александр Колосов излечил у себя коронавирус, вдыхая пары спирта сутками.

Про то, что алкоголь, принимаемый внутрь, не спасает от заражения новой коронавирусной инфекцией, мы уже знаем достоверно, но возможно ли, чтобы человек излечился, после нахождения в прямом смысле под парами алкоголя? «КП» обратилась за разъяснениями к врачу педиатру, вакцинологу и руководителю одного из московских медицинских центров Евгению Тимакову.

- Спирт действительно воздействует на липидную оболочку вируса при концентрации от 65% при непосредственном контакте, а не через вдыхание паров. Если человек вдыхает пары спирта, то концентрация спирта будет не достаточной для того, чтобы убить вирус. Пары спирта никаким образом не убьют вирус в легких, - рассказал врач.

Евгений Тимаков напомнил, что медицинский спирт используют как пеногаситель при отечности легких, точно рассчитывая дозу, но спирт никогда не используется как антисептик через вдыхание паров. В парах спирт не имеет той концентрированности, которая позволяет разрушить липидную оболочку вируса.

- Из этой же серии были ролики, в которых в Британии полоскали горло горячим виски. Надо понимать, что этот метод также не признан как средство лечения, - напоминает Евгений Тимаков. – Кроме того, если пары спирта всасываются в слизистую, то они вызывают интоксикацию организма. Дышать парами спирта опасно и для ресничек слизистой носа. Воздействие на них этанола может быть токсично, это нарушит работу слизистой носоглотки. И потом, если мы пьем алкоголь, то в печени он проходит деинтоксикацию, а вот если алкоголь всосется сразу непосредственно в сосуды, особенно в вены, которые есть в носоглотке, то это будет прямое воздействие на головной мозг. Кроме того, спирт расширяет сосуды и усиливает кровоток. На этом основаны спиртовые компрессы, которые накладывают, к примеру, на ушиб. А вот расширять сосуды носоглотки совсем не рекомендуется (это приводит к избыточному притоку крови к органам дыхания и голове, - прим. ред.). Давайте не будем экспериментировать на себе и пользоваться методами, действие которых не доказано!

Также в разговоре с «КП» врач Евгений Тимаков высказал сомнения по поводу происхождения данного видеоролика:

- Откуда взялся этот доктор, и доктор ли он вообще? Он плохо владеет медицинской терминологией. Ролик оставляет ощущение того, что человек говорит заученный текст. Как этот ролик достиг таких невероятных результатов раскрутки в сети? Только мне его прислали человек тридцать, которые между собой не знакомы. Кто делает такие фейки? Лучше бы снимали и публиковали ролики про врачей, у которых хрящи разрушаются после регулярного ношения специальных защитных масок. Такие фотографии мне присылают мои знакомые врачи.

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