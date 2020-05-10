Онищенко назвал хороший признак в ситуации с распространением коронавируса

10 Май 2020 2020-05-10T04:02:41+03:00

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В ситуации с эпидемией коронавируса в России наметился "хороший признак". Об этом заявил первый зампредсед комитета Государственной Думы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

По его мнению, в стране начинает снижаться коэффициент распространения covid-19 среди населения.

- Снижение такого показателя определенно является хорошим признаком, что мы идем к началу работы по санации очагов и их закрытию, - сказал депутат в эфире НСН.

Однако от "излишнего оптимизма" пока стоит воздержаться, лучше всего - строго соблюдать введенные в стране меры для минимизации угрозы распространения болезни.

- Ситуация в регионах страны везде очень разная. Москва показывает самое большое число инфицированных. Пока нам необходимо продолжать скрупулезную, выверенную и осторожную работу, нужно анализировать, сколько за сутки выявлено новых больных, - заявил Онищенко.

ИСТОЧНИК KP.RU