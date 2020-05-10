2020-05-10T04:55:41+03:00
Спорт

Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249 решением судей

Поединок продолжался все три отведенных раунда
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Олейник добился победы над Вердумом на турнире UFC249.Олейник добился победы над Вердумом на турнире UFC249.Фото: REUTERS
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В американском городе Джексонвилл, штат Флорида, в рамках турнира UFC 249 прошел бой между российским тяжеловесом Алексеем Олейником и Фабрисиу Вердмуом. Встреча продолжалась все три отведенных раунда. И наш боец добился победы раздельным решением судей.

Два арбитра дали победу Олейнику со счетом 29:28, а один дал 29:28 - Вердуму. Русского спортсмена обявили победителем. После этой встречи у Олейника 59 побед, 13 поражений и 1 ничья. Счет боев Вердума - 23 победы и 9 поражений.

Свой прошлый бой Олейник провел в январе 2020 года, одержав досрочную победу над Морисом Грином. А вот Вердум вернулся в клетку после двухлетней дисквалификации за допинг. Он должен был в сентябре 2018 года драться с Алексеем, однако же провалил допинг-тест и отбывал нказание. Прошлый поединок Вердума - поражение от россиянин Александра Волкова в марте 2018 года.

Главный бой вечера на UFC249, напомним, это схватка Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи за пояс временного чемпиона в легком весе. Она пройдет сегодня чуть позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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