2020-05-10T06:31:47+03:00
Общество

Названы самые грязные места в салоне самолета

Стюардесса посоветовала пассажирам никогда не использовать карманы, прикрепленные к спинке впереди стоящего кресла
Юлия КЕКОВА
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Названы самые грязные места в салоне самолетаНазваны самые грязные места в салоне самолетаФото: Иван ВИСЛОВ
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Авиаперелеты позволяют людям сэкономить значительную часть своего времени при преодолении расстояния между городами и странами. Но означает ли это, что в салоне самолета будет число и безопасно? Эксперты назвали самые грязные места на борту.

По словам стюардессы, лучше всего пассажирам воздержаться от использования карманов, прикрепленные к спинке впереди расположенного кресла. Из них убирают мусор, но недостаточно тщательно чистят, а иногда даже вообще туда не заглядывают, если визуально нет мусора.

- Мы вытаскиваем грязные салфетки, трусы, носки, жвачку, конфеты, огрызки, все что угодно. А затем на следующем рейсе вы кладете туда свой сотовый телефон или ноутбук, - добавила собеседница Express.

Недавнее исследование ученых показало, что самыми грязными поверхностями самолетов являются ремни безопасности, откидные столики, карманы на сидениях и подголовники.

Напомним, что из-за коронавируса в России временно отменено авиасообщение с другими странами, однако рейсы внутри страны остались. Для того, чтобы себя обезопасить от угрозы заражения гражданам рекомендуют тщательно мыть руки с мылом или пользоваться антисептиками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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