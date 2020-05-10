2020-05-10T07:11:35+03:00
В мире

Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка

Голливудскую актрису в инстраграм раскритиковали за "советскую" игру пятилетнего сына
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ольга Куриленко родилась в ЗапорожьеОльга Куриленко родилась в ЗапорожьеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Голливудская актриса Ольга Куриленко заявила в инстраграм, что она не является украинкой. Она родилась в Бердянске Запорожской области, но в 16 лет переехала жить в Париж, где начала строить карьеру модели.

Украинцы считали звезду фильма про Джеймса Бонда своей соотечественницей и серьезно обиделись на нее, когда 9 мая Ольга опубликовала в соцсетях снимок своего пятилетнего сына Александра Макса Горацио, который в честь Дня Победы разрисовал картонный танк советскими звездами.

- Happy Victory in Europe Day! А для наших с завтрашним Днем Победы,- подписала фото актриса.

Подписчики из Украины стали критиковать звезду за "советские" игры мальчика, на что Куриленко ответила, что не является украинкой.

- Почему вы решили, что я стыжусь? Я просто правду сказала. Национальность определяется по крови, ведь правда? Так вот я не 100% украинка. А тест ДНК показал, что украинской крови во мне нет вообще. Простите, мне вообще-то все равно. Но тест так показал. Я сама удивилась,- объяснила актриса.

Отец Куриленко является украинцем, а мать - из Иркутской области. Родители расстались после рождения дочери, девочку воспитывали мама и бабушка.

Актриса имеет и белорусские корни, ее прабабушка родом из Белоруссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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