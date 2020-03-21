Заболевшая коронавирусом Ольга Куриленко рассталась с бойфрендом

«Девушка Джеймса Бонда» Ольга Куриленко оказалась в числе первых звезд, у кого диагностировали коронавирус. Сейчас 41-летняя звезда фильма «Квант милосердия» лечится в Лондоне (в столице Великобритании она поселилась несколько лет назад). Актриса никуда не выходит из дома, соблюдая двухнедельный карантин. Но, как оказалось, Ольга страдает не только от вируса, но и от разбитого сердца. Незадолго до того, как она заболела COVID-19, Куриленко рассталась с бойфрендом - 31-летним аргентинским актером Беном Курой.

- Они хотели, чтобы их отношения развивались, но это оказалось слишком сложным из-за плотных рабочих графиков, - рассказал приятель актрисы британскому порталу Daily Mail. – Сейчас ей тяжело, но Ольга, конечно, придет в норму.

mrbencura Актер Бен Кура расстался с Ольгой Куриленко.

Куриленко и Кура познакомились три года назад на съемках боевика «Отпетый мачо». Бен – сын известного оперного тенора Хосе Куры – на 9 лет младше Ольги, но разница в возрасте, казалось, ничуть не мешает влюбленным. Куриленко не афишировала личную жизнь, но еще в феврале отношения пары казались безоблачными. На День влюбленных артистка опубликовала в Инстаграме снимок, на котором она нежно целует бойфренда.

Актриса не рассказывает в соцсетях о своей семье, но, видимо, ее близкие сейчас остаются в Лондоне на карантине вместе с ней. У Куриленко есть 4-летний сын Александр от отношений с журналистом Максом Беницем (пара рассталась). Воспитывать мальчика Ольге помогает ее мама Марина Алябушева.

olgakurylenkoofficial Ольга с бойфрендом Беном Курой.

В интервью «КП» Куриленко рассказывала, как ее мама учит внука русскому языку. Ольга выросла в Бердянске, куда ее мать когда-то переехала из Иркутской области. Куриленко рано начала модельную карьеру и перебралась из Украины в Париж, когда ей было 16 лет. После удачного дебюта в Голливуде Ольга окончательно осела в Лондоне. Ее мама долго не хотела переезжать к дочери, но когда на свет появился маленький Александр, все-таки переселилась в Великобританию и занялась воспитанием мальчика.

- Сын знает русский язык даже лучше, чем я! – рассказывала Куриленко в интервью «КП», - И я, и бабушка говорим с ним только по-русски. Он смотрит русские мультики, мы выписываем из России книги, читаем по-русски. У меня же мама все-таки учитель начальных классов по образованию, а также преподаватель изобразительного искусства. Они учат буквы, с букварем разбираются.

Ольга также призналась, что ее сын обожает русскую кухню, а сама актриса специально покупает в русском магазине в Лондоне пельмени.

- Я люблю борщ. Но я также люблю пельмени - это сибирское блюдо, правильно? Но я не скучаю, у меня, в Лондоне, в морозильнике много пачек пельменей, специально хожу за ними в русский магазин, - говорит Куриленко. - И даже где-то на съемках стараюсь есть любимую еду. Вот я сейчас вернулась в отель к себе - у меня тут килька, гречневая каша, пряники. Я сейчас буду гречку кушать. Кстати, мой сын ее тоже обожает! У него это самая любимая еда: «Я хочу кашу, больше ничего не хочу». Хотя на Западе в целом не любят гречку. Они ее не понимают. Говорят: «Как ты это ешь?!»

О том, что у нее диагностировали коронавирус, актриса рассказала на прошлой неделе в Инстаграме. К тому времени она уже неделю лечилась дома. Британские врачи отказались ее госпитализировать, несмотря на то, что у Ольги была очень высокая температура – 39 градусов. Свой отказ медики аргументировали тем, что больницы переполнены, и они помещают в стационар только гораздо более тяжелых пациентов, которые борются за жизнь. Ольгу отправили домой, взяв у нее анализ на коронавирус. Тест оказался положительным.

olgakurylenkoofficial Hello everyone! I m feeling better today. My fever is gone!

Почти неделю у Куриленко держалась температура больше 38 градусов. Но теперь она идет на поправку. В новом посте для Инстаграма актриса сообщила поклонникам, что температура спала, и она чувствует себя гораздо лучше. Ольга рассказала, чем она лечится. Врачи прописали ей парацетамол, чтобы снизить температуру. Куриленко также пьет витамины – они не спасают от коронавируса, но помогают укрепить иммунитет. Ольга принимает витамины С, В, Е и Д, а также магний, цинк и железо в таблетках.