В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом при купании в реке

10 Май 2020 2020-05-10T11:28:52+03:00

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В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли заразиться коронавирусом при купании в реке. Впереди традиционный купальный сезон, хотя его открытие из-за пандемии все еще под вопросом. Не известно, когда снимут блокировку, и какими будут правила поведения в общественных местах, на пляжах в том числе.

Ежегодно в больницы после купания попадают пациенты с паразитарной и бактериальной инфекцией после купания в открытых водоемах. Однако, коронавирусом таким образом заразиться, шансов мало.

- Коронавирус живет в клетках человека, а в окружающей среде и на разных поверхностях его жизнеспособность сильно ограничена,- рассказал "Российской газете" эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Гораздо выше шансы подхватить в жару кишечную инфекцию. Коронавирус же теряет активность при нагревании до 30 градусов, а при +70 погибает. Именно поэтому заразиться контактным путем маловероятно, но вирус передается воздушно-капельным путем. Этот способ передачи не зависит от температуры окружающей среды, даже в жару при общении с больным человеком, даже если он не будет в беседе кашлять и чихать, можно заразиться.

ИСТОЧНИК KP.RU