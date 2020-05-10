В Минпросвещения готовы отменить ОГЭ при ухудшении ситуации с коронавирусом

10 Май 2020 2020-05-10T13:04:00+03:00

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В Минпросвещения могут отменить ОГЭ (основной государственный экзамен), если ситуация с коронавирусом ухудшится. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

В ведомстве рассматривают разные варианты развития ситуации, только при самой неблагоприятной эпидобстановке власти отменят ОГЭ. Пока нет оснований полагать, что это произойдет, хотя Россия все еще не приблизилась к пику заболеваемости коронавирусом.

Что касается ЕГЭ, то единый госэкзамен должен стартовать 8 июня, как и предполагали ранее. Решения о повторном переносе даты нет. Но в Рособрандзоре допускают и такой вариант, при котором выпускники смогут начать сдавать экзамены 1 июня, а завершится кампания 31 июля - регионы сами смогут обозначать сроки проведения выпускных испытаний.

- Эта дата будет зависеть только от эпидемиологической ситуации,- уточнил Глушко.

В интервью он также сообщил, что не планируется менять сроки начала учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU