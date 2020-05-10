2020-05-10T15:37:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Малышева рассказала о симптоме для госпитализации с коронавирусом

C температурой и сухим кашлем человек может лечиться дома
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Малышева рассказала о симптоме для госпитализации с коронавирусомМалышева рассказала о симптоме для госпитализации с коронавирусомФото: REUTERS
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Появление отдышки у больного коронавирусом является причиной для госпитализации. Об этом сообщила телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева.

«Если картинка на компьютерной томограмме не сопровождается симптомами, главный из которых одышка, то ведите себя спокойно (...) Появилась одышка — однозначное требование для госпитализации», - рассказала она в эфире передачи «Здоровье».

С ней согласился главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов. Он назвал присутствие отдышки у больного тревожным сигналом, который свидетельствует о сбое в дыхательной системе инфицированного.

Морозов добавил, что серьезное поражение отмечается только у четверти заболевших коронавирусом. В основном у инфицированного наблюдается только высокая температура и сухой кашель. С такими симптомами, по словам специалиста, человек может лечиться дома.

Сайт kp.ru уже писал о том, как определить заражение коронавирусной инфекцией на начальных стадиях. Так, пациент, которые не пил спиртные напитки накануне, может ощущать чувство похмелья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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