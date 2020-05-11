Путин поручил разработать план по восстановлению экономики после пандемии
Документ в правительстве должны подготовить к 1 июня
Изменить размер текста:
Президент Владимир Путин поручил правительству к 1 июня разработать общенациональный план по восстановлению экономики.
Поручения опубликованы на сайте Кремля. План должен отражать позицию не только властей, но и бизнеса. Их будут представлять члены общероссийских объединений предпринимателей.
Еще один документ должны предоставить президенту уже к 12 мая. Это план поэтапного снятия режима блокировки.
ИСТОЧНИК KP.RU