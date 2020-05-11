Путин поручил разработать план по восстановлению экономики после пандемии

11 Май 2020 2020-05-11T12:16:52+03:00

Документ в правительстве должны подготовить к 1 июня

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Президент Владимир Путин поручил правительству к 1 июня разработать общенациональный план по восстановлению экономики.

Поручения опубликованы на сайте Кремля. План должен отражать позицию не только властей, но и бизнеса. Их будут представлять члены общероссийских объединений предпринимателей.

Еще один документ должны предоставить президенту уже к 12 мая. Это план поэтапного снятия режима блокировки.

ИСТОЧНИК KP.RU