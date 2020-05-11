Увеличение пособий на ребенка в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить

11 Май 2020 2020-05-11T17:59:02+03:00

Владимир Путин заявил об увеличении пособий на ребенка в 2020 году. Глава государства объявил о новом размере госпомощи и о том, какие семьи смогут ее получит

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11 мая, на очередном обращении к народу в связи с ограничительными мерами из-за эпидемии коронавируса президент заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая 2020 года. В отдельных регионах режим самоизоляции может быть продлен, как, к примеру, это сделано в Москве, где карантин продлится до 31 мая.

Вместе с тем Владимир Путин объявил о новых мерах адресной поддержки граждан. Он напомнил, что семьям с детьми уже предусмотрены дополнительные выплаты 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет с апреля по июнь. Кроме того, в течение этих трех месяцев по 3 тысячи будут получать родители, временно потерявшие работу.

- Сегодня и этого недостаточно. В прямой поддержке государства нуждается значительно большее число семей с детьми, - подчеркнул президент. - Созданные нами в последние годы благоприятные условия и накопленные резервы позволяют принять дополнительные решения по поддержке людей. В этой связи предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по ухода за ребенком с 3 375 рублей до 6 751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. И, как правило, это молодые родители, молодые мамы. Важно их поддержать.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком положено семьям с детьми до 1,5 лет. Минимальная выплата назначается и выплачивается в органах социальной защиты населения по месту жительства неработающим гражданам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778490" frameborder="0"></iframe> Путин о мерах поддержки семей с детьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU