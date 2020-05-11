Списание страховых взносов бизнесу в 2020 году из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил полностью списать страховые платежи предприятий за 2 полугодие 2020 года. Это одна из ключевых мер поддержки бизнеса, озвученных главой государства 11 мая. Разбираемся, кто и на каких условиях сможет ей воспользоваться.
Что спишут
Под списание попадают страховые взносы и налоги за второе полугодие 2020 года. Важное исключение здесь составляет налог на добавленную стоимость.
- Подчеркну, что речь идет не об отсрочке, а о полном списании налогов и взносов за апрель, май и июнь, когда бизнес оказался в сложной ситуации, - заметил Путин.
Кому спишут страховые взносы
- Эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях экономики и на социально ориентированные НКО, - пояснил Владимир Путин.
По словам президента, воспользоваться такой мерой поддержки смогут более полутора миллионов предприятий.
Кто относится к наиболее пострадавшим от эпидемии перечислено в соответствующем постановлении правительства РФ – «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
Всего таких отраслей 11:
Авиаперевозки и аэропорты
Культура, организация досуга и развлечений
Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
Туристические агентства
Гостиничный бизнес
Общепит
Организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения
Организация конференций и выставок
Бытовые услуги населению: салоны красоты, химчистки, ремонт
Стоматологии
Непродовольственная розница.
Как оформить списание взносов
Пока власти не опубликовали каких-либо разъяснений по этому поводу. Но подавляющее большинство предприятий просто не успели заплатить взносы.
Напомним, из-за эпидемии коронавируса уже вводилась отсрочка по страховым платежам и налогам – на 6 месяцев. С возможностью гасить их затем не единоразово, а частями в течение года.
- Простого переноса фискальных платежей на будущее сегодня явно недостаточно, - констатировал Владимир Путин.
Сколько страховых взносов платит бизнес
Страховые взносы – существенная нагрузку на работодателя. За каждого сотрудника он должен заплатить:
22% от его зарплаты - в Пенсионный фонд
5,1% - в Фонд обязательного медицинского страхования
2,9% - в Фонд социального страхования.
Причем эти суммы не вычитаются из оклада, а как бы добавляются работодателем.
Кстати, с апреля 2020 года в России снизили страховые взносы для малого и среднего бизнеса. Вместо 30% сделали 15%. Важно, что касается это только тех, кто платит зарплату больше минимального размера оплаты труда. Для них платы такие:
10% - в ПФР
5% - в ФОМС.
Путин о поддержке малых и средних предприятий.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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