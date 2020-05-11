Списание страховых взносов бизнесу в 2020 году из-за коронавируса

11 Май 2020 2020-05-11T19:29:43+03:00

Страховые взносы и налоги за второе полугодие 2020 года спишут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рассказываем, как будет проходить списание страховых взносов бизнесу в 2020

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Президент России Владимир Путин поручил полностью списать страховые платежи предприятий за 2 полугодие 2020 года. Это одна из ключевых мер поддержки бизнеса, озвученных главой государства 11 мая. Разбираемся, кто и на каких условиях сможет ей воспользоваться.

Что спишут

Под списание попадают страховые взносы и налоги за второе полугодие 2020 года. Важное исключение здесь составляет налог на добавленную стоимость.

- Подчеркну, что речь идет не об отсрочке, а о полном списании налогов и взносов за апрель, май и июнь, когда бизнес оказался в сложной ситуации, - заметил Путин.

Кому спишут страховые взносы

- Эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях экономики и на социально ориентированные НКО, - пояснил Владимир Путин.

По словам президента, воспользоваться такой мерой поддержки смогут более полутора миллионов предприятий.

Кто относится к наиболее пострадавшим от эпидемии перечислено в соответствующем постановлении правительства РФ – «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

Всего таких отраслей 11:

Авиаперевозки и аэропорты

Культура, организация досуга и развлечений

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

Туристические агентства

Гостиничный бизнес

Общепит

Организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения

Организация конференций и выставок

Бытовые услуги населению: салоны красоты, химчистки, ремонт

Стоматологии

Непродовольственная розница.

Как оформить списание взносов

Пока власти не опубликовали каких-либо разъяснений по этому поводу. Но подавляющее большинство предприятий просто не успели заплатить взносы.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса уже вводилась отсрочка по страховым платежам и налогам – на 6 месяцев. С возможностью гасить их затем не единоразово, а частями в течение года.

- Простого переноса фискальных платежей на будущее сегодня явно недостаточно, - констатировал Владимир Путин.

Сколько страховых взносов платит бизнес

Страховые взносы – существенная нагрузку на работодателя. За каждого сотрудника он должен заплатить:

22% от его зарплаты - в Пенсионный фонд

5,1% - в Фонд обязательного медицинского страхования

2,9% - в Фонд социального страхования.

Причем эти суммы не вычитаются из оклада, а как бы добавляются работодателем.

Кстати, с апреля 2020 года в России снизили страховые взносы для малого и среднего бизнеса. Вместо 30% сделали 15%. Важно, что касается это только тех, кто платит зарплату больше минимального размера оплаты труда. Для них платы такие:

10% - в ПФР

5% - в ФОМС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778491" frameborder="0"></iframe> Путин о поддержке малых и средних предприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU