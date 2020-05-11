2020-05-11T20:55:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Архимандрит Троице-Сергиевой лавры умер от коронавируса

Ему было 76 лет
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Архимандрит Троице-Сергиевой лавры умер от вызванных коронавирусом осложненийАрхимандрит Троице-Сергиевой лавры умер от вызванных коронавирусом осложненийФото: Иван ВИСЛОВ
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Скончался еще один насельник Троице-Сергиевой лавры.Архимандрит Илиан (Племенюк) умер 11 мая на 77 году жизни.Причиной смерти стал осложнения, вызванные коронавирусом.

- Бодрствуя духом, а от немощи тела ослабевая силами, он принял блаженную кончину 11 мая 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, - сообщили в Лавре.

Архимандрит Илиан (Николай Николаевич Племенюк) родился 10 мая 1944 года в городе Вяземский Хабаровского края. На втором году обучения в Московской духовной семинарии он принял монашеский постриг. в 2014 году Илиан был возведен в сан архимандрита Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры.

Ранее от коронавируса умер главный врач Троице-Сергиевой Лавры и Московской духовной академии Игумен Тихон (Барсуков). Ему было 65 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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