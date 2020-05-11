Названы причины сбоя портала Госуслуг

11 Май 2020 2020-05-11T22:07:46+03:00

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Портал Госуслуг возобновил работу после кратковременного сбоя. Нарушения в работе сайта были вызваны тестированием перед планируемым потоком заявок от семей с детьми.

Напомним, на совещании с кабинетом министров 11 мая президент России Владимир Путин объявил о нескольких новых мерах поддержки семей с детьми.

- Кратковременная и частичная недоступность портала госуслуг была связана с нагрузочным тестированием в связи с планируемым большим количеством обращений. На текущий момент портал работает в штатном режиме, - передал ТАСС слова представителя компании-оператора сайта.

Напомним, как сообщал сайт KP.RU, пособие по уходу за ребёнком увеличат в два раза - с 3 375 до 6 751 рубля.

Семьям, в которых есть дети старше трёх лет, выплатят в мае, июне и апреле задним числом по 5 000 рублей на каждого ребёнка.

Семьям, в которых есть дети старше трёх и младше 15 лет включительно, выплатят разово по 10 тысяч рублей с 1 июня. Подать заявление на выплату на портале Госуслуг или дистанционно через отделение Пенсионного фонда можно будет уже завтра, 12 мая.

Ранее президент объявил о дополнительной ежемесячной выплате пяти тысяч рублей с апреля по июнь для всех семей, имеющих право на материнский капитал. Теперь на эту выплату имеют право все семьи с детьми младше трёх лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778490" frameborder="0"></iframe> Путин о мерах поддержки семей с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU