Чиновников предлагают штрафовать на 150 тысяч за оскорбления граждан

12 Май 2020 2020-05-12T09:24:54+03:00

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В Госдуму поступил законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для чиновников за оскорбление граждан. В случае, если вина будет доказана, представитель госструктур обязан будет заплатить штраф до 150 тысяч рублей.

Это максимальная сумму штрафа при повторном нарушении. Если чиновник единожды допустил хамство, во время личного приема граждан, на заседании или пресс-конференции, то наказание минимум 50 тысяч рублей.

На год его лишат права работать в ведомстве, при повторном нарушении - на два года.

- Предусматривается изменение понятия оскорбления: если сейчас это "унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме", то поправки дополняют это определение словами "и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме", - объяснили ТАСС в пресс-службе "Единой России".

Законопроект стал логическим продолжением громких историй про скандальных чиновников. Сначала уральская чиновница Ольга Глацких заявила молодежи, что "государство не просило вас рожать". Потом был глава Чувашии, которому нравилось, как пожарный прыгает за ключами от служебного авто.

ИСТОЧНИК KP.RU