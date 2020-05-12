2020-05-12T09:24:54+03:00
Общество

Чиновников предлагают штрафовать на 150 тысяч за оскорбления граждан

Такой законопроект поступил в Госдуму
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
За хамство чиновникам грозит отстранение от работыЗа хамство чиновникам грозит отстранение от работыФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Госдуму поступил законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для чиновников за оскорбление граждан. В случае, если вина будет доказана, представитель госструктур обязан будет заплатить штраф до 150 тысяч рублей.

Это максимальная сумму штрафа при повторном нарушении. Если чиновник единожды допустил хамство, во время личного приема граждан, на заседании или пресс-конференции, то наказание минимум 50 тысяч рублей.

На год его лишат права работать в ведомстве, при повторном нарушении - на два года.

- Предусматривается изменение понятия оскорбления: если сейчас это "унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме", то поправки дополняют это определение словами "и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме", - объяснили ТАСС в пресс-службе "Единой России".

Законопроект стал логическим продолжением громких историй про скандальных чиновников. Сначала уральская чиновница Ольга Глацких заявила молодежи, что "государство не просило вас рожать". Потом был глава Чувашии, которому нравилось, как пожарный прыгает за ключами от служебного авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ВОЗ опровергли миф о том, что курение защищает от коронавируса
В Москве за сутки вылечились от коронавируса 1820 человек
Чиновников предлагают штрафовать на 150 тысяч за оскорбления граждан
Рособрнадзор: Сроки проведения ЕГЭ скорректируют на этой неделе
Умер автор мультфильма "Падал прошлогодний снег" Борис Савин
Женщин предупредили о возможном бесплодии из-за коронавируса
Депутат Рады назвал МИД Украины рассадником шизофрении
Twitter будет маркировать фейковые коронавирусные твиты «даже если они от Трампа»
В Ухане проведут общегородское тестирование на коронавирус за 10 дней
Ученые предупреждают о новой эпидемии после коронавируса
Названы факторы, обманывающие тесты на коронавирус
Последние новости на утро 12 мая 2020: в России завершился нерабочий период, 11 регионов уже могут ослаблять режим самоизоляции
Социологи выяснили, как люди станут вести себя после создания вакцины от коронавируса
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 12 мая 2020 года возросло до 17822 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 12 мая 2020 года составило 21 637 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 12 мая 2020: без перчаток ездить в транспорте нельзя
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 12 мая 2020 года возросло до 1179 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 12 мая 2020: найдено эффективное лечение инфекции
Число заболевших коронавирусом в Москве на 12 мая 2020 года составило 115 909
США предложили вернуть Ирану 11 иранских граждан
Первый мост из России в Китай разрешили ввести в эксплуатацию
Биолог рассказал, у кого формируется устойчивый иммунитет к коронавирусу
В Приморье за сутки выявили 48 заразившихся коронавирусом
Советник Трампа: Китаю «придется заплатить» за пандемию коронавируса
Голикова сообщила, что 11 регионов России уже могут ослаблять режим самоизоляции