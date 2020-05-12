2020-05-12T11:38:27+03:00
В мире

Ученые нашли две мутации коронавируса, которые есть только у эстонцев

Всего обнаружено восемь мутаций китайского штамма вируса, но шесть из них распространены уже в других странах
Юлия САЛЬНИКОВА
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Эстонцы болеют "другим" коронавирусом. К такому выводу пришли ученые Тартуского университета. Они нашли восемь мутаций китайского вируса, образцы которого получили еще в начала года. Шесть из этих мутаций встречается у зараженных и в других европейксих странах. А две мутации нашли только у жителей Эстонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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