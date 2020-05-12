Росздравнадзор проверяет аппараты ИВЛ в больницах, где произошли пожары

12 Май 2020 2020-05-12T12:30:27+03:00

Проверки безопасности и качества оборудования пройдут в столице и Санкт-Петербурге

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Росздравнадзор проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Петербурга, где произошли пожары. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба ведомства.

- Специалисты федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые применялись для оказания помощи пациентам в московской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Причиной проверок стали пожары в данных медицинских учреждения, которые произошли 9 и 12 мая этого года, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что пожар в больнице для лечения пациентов с коронавирусом в российской столице вспыхнул в субботу, 9 мая. Первой предварительной версией причины пожара в столичном медицинском учреждении стало возгорание аппарата ИВЛ и вещей пациента в реанимационном отделении клиники.

Трагедия в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге случилась утром 12 мая. В пожаре погибли пять пациентов. По словам спасателей и руководства клиники, по предварительной версии, загорелся аппарат искусственной вентиляции легких, от которого вспыхнул подаваемый кислород.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778556" frameborder="0"></iframe> На пожаре в больнице Святого Георгия в Петербурге погибли люди.

ИСТОЧНИК KP.RU