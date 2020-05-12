12 Май 2020 2020-05-12T13:41:01+03:00

В Госдуме сообщили о тяжелой форме коронавируса у двух депутатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Коронавирусной инфекцией заразились уже три депутата российской Государственной думы. Один из них, Леонид Калашников, выздоровел и уже выписался из медицинского учреждения, состояние двух других оценивают как тяжелое. Об этом во вторник, 12 мая, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

- В настоящее время два депутата органа власти болеют вирусом, причем в тяжелой форме. Очень тяжело его переносят наши депутаты, - сказал политик на пленарном заседании Госдумы.

Володин призвал коллег сделать все возможное, чтобы минимизировать угрозу распространения заболевания, в частность, соблюдать дистанцию друг от друга в зале заседания и во время участия в телевизионных передачах.

- Если такой возможности нет, то необходимо использовать средства индивидуальной защиты: медицинские маски и перчатки. И конечно, коллеги, необходимо, чтобы мы с вами эффективно выстроили работу, - добавил спикер.

По его словам, в связи с этим на заседания выносятся на рассмотрение "вопросы, подготовленные, проработанные на комитетах, и конечно, это вопросы приоритетные".

Меры профилактики вирусных инфекций.

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ИСТОЧНИК KP.RU