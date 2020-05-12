Зараженная коронавирусом министр культуры Ольга Любимова рассказала о своем самочувствии

12 Май 2020 2020-05-12T12:50:11+03:00

Глава ведомства проводит совещания и консультации с коллегами по телефону и через Интернет

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Министр культуры Ольга Любимова, у которой обнаружили коронавирус, рассказала о своем самочувствии. Медики разрешили ей лечиться дома, состояние здоровья позволяло отказаться от госпитализации.

- У меня не очень большая температура вечером и днем, я могу совершенно спокойно работать, находясь дома, - сказала она в эфире канала "Россия 24".

Министр проводит совещания в видеоформате, постоянно на телефонной связи с коллегами.

- Удается, к счастью, не останавливать рабочий процесс, - заключилила глава ведомства.

О диагнозе Ольги Любимовой стало известно 6 мая. Болезнь у нее с самого начала протекала в легкой форме.

Коронавирус нашли в апреле у главы кабмина Михаила Мишустина, премьер находится в больнице под наблюдением врачей. Президент Владимир Путин на совещании 6 мая передал привет министрам от Мишустина и сообщил, что тот идет на поправку.

ИСТОЧНИК KP.RU