Зараженная коронавирусом министр культуры Ольга Любимова рассказала о своем самочувствии
Министр культуры Ольга Любимова, у которой обнаружили коронавирус, рассказала о своем самочувствии. Медики разрешили ей лечиться дома, состояние здоровья позволяло отказаться от госпитализации.
- У меня не очень большая температура вечером и днем, я могу совершенно спокойно работать, находясь дома, - сказала она в эфире канала "Россия 24".
Министр проводит совещания в видеоформате, постоянно на телефонной связи с коллегами.
- Удается, к счастью, не останавливать рабочий процесс, - заключилила глава ведомства.
О диагнозе Ольги Любимовой стало известно 6 мая. Болезнь у нее с самого начала протекала в легкой форме.
Коронавирус нашли в апреле у главы кабмина Михаила Мишустина, премьер находится в больнице под наблюдением врачей. Президент Владимир Путин на совещании 6 мая передал привет министрам от Мишустина и сообщил, что тот идет на поправку.
ИСТОЧНИК KP.RU