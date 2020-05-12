"Украинские туристы больше не нужны?": Посол Киева пригрозил Турции из-за песни "Катюша"
Киевский посол пригрозил оставить Турцию без украинских туристов из-за советской песни "Катюша".
Андрей Сыбиха 9 мая сильно оскорбился, когда услышал, что в центре Анталья звучат знакомые каждому жителю постсоветских стран слова. Речь административный центр провинции Анталья, который носит такое же название.
Городские власти решили 9 мая порадовать народ - нарядили в советскую военную форму артистов, украсили микроавтобус и под "расцветали яблони и груши" отправили поздравлять людей с Днем Победы.
Хотели поздравить людей, а оказалось, проявили "неуважение к чувствам миллионов украинцев". Так по крайней мере написал в твиттер послол страны в Турции.
- Я хочу думать, что наши турецкие друзья в Алании были введены в заблуждение,- написал Сыбиха. - Украинские туристы больше не нужны?
Этот юбилейный День Победы в Украине решили отметить дополнительной порцией обвинений в адрес России. В украинском МИД вдруг заявили, что советские власти намеренно вычеркнули из истории имена украинцев, которые поднимали Знамя Победы (ныне вообще запрещенное в Украине) над Рейхстагом.
Украинского посла возмутила "Катюша" на улице турецкого города.
ИСТОЧНИК KP.RU