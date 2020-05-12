2020-05-12T14:44:01+03:00
В мире

Эксперты считают, что тесты на антитела к Covid-19 могут привести к дискриминации на работе

Доступность тестов может привести к тому, что работодатель будет выбирать, кого из сотрудников оставить, а кого уволить
Юлия САЛЬНИКОВА
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Тесты на антитела становятся доступнееТесты на антитела становятся доступнееФото: REUTERS
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Тесты на антитела к коронавирусу могут стать причиной увольнения тысячи сотрудников. Экономические советники правительства Великобритании заявили, что доступность такого рода исследований может привести к дискриминации на работе. По их данным такие случаи уже сть - работодатели возвращают из изоляции тех, у кого есть антитела к коронавиурсу, у кого их нет - либо увольняют, либо оставляют и дальше сидеть дома.

- Вы не можете предъявить претензию, что ваш работодатель отклонил вам в выходе из изоляции или уволил вас из-за вашего статуса антител в соответствии с Законом о равенстве, потому что в данный момент он не входит ни в одну из защищенных групп,- рассказал CNN Рэйчел Хортон, преподаватель права в Университете Рединга.

Эти же эксперты допускают, что может вырасти число желающих "сыграть в русскую рулетку" - намеренно заразиться вирусом, чтобы переболеть, получить антитела и сохранить работу.

В ВОЗ считают тесты на антитела не дают гарантии, что человек не заразится повторно. И дело даже не только в том, что есть разные штаммы, и переболевший одним штаммом, вполне может подхватить другой вариант вируса.

Увеличился спрос на тесты, увеличивается и предложение - исследование предлагают частные клиники, даже самые маленькие - все хотят заработать, но не ручаются за качество своих тестов.

В Европе уже начали борьбу с контрами-мошенниками. Кроме того, антитела появляются в организме не в первый день заражения, у 5-10 процентов иммунный ответ вообще не возникает, ученые еще предстоит узнать, появляется ли иммунитет у бессимптомных носителей вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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