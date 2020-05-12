2020-05-12T15:19:51+03:00
В мире

"Это не мешочек": Сумка кенгуру напугала пользователей Сети

В твиттер удивились, увидев "зияющую дыру с костями"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Внутри "сумки" пользователи увидели нечто, похожее на костиВнутри "сумки" пользователи увидели нечто, похожее на костиФото: Кадр видео
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Пользователи твиттер испугались того, что сумка кенгуру в реальности выглядит не так, как многие себе представляли по мультикам.

Из детства мы помним, мама-кенгуру сажает детеныша в специальный "кармашек" на животе, который должен был напоминать мешочек из кожи. Но после того, как волонтер под ником Madelaine опубликовала видео, этот миф не просто разрушился, но и привел людей в шок:

- Я думала, у кенгуру мешочек, а не дыра с плотью,-подписала кадры автор видео.

На кадрах "сумка" действительно напоминает дыру, внутри которой нечто, похожее на кости и внутренние органы.

В комментариях люди признавались, что не могут поверить в то, что столько лет ошибались. Некоторые хотели "развидеть" кости кенгуру. Самые любознательные стали копаться в Интернете в поисках объяснения и нашли. То, что в кадре сильно похоже на кости - ноги малыша кенгуренка. Сумка кенгуру это не просто мешок, а сложное "устройство", с молочными железами, железами, для поддержания определенной температуры, костей внутри этой "сумки" нет.

Сумка кенгуру изнутри напугала пользователей Сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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