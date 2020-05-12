Голикова: надеемся, что летом наша жизнь наладится

12 Май 2020 2020-05-12T17:08:56+03:00

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Правительство России рассчитывает, что эпидемическая ситуация наладится. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, но отметила, что вернуться к привычной жизни россияне смогут лишь при условии соблюдения всех вводимых требований и ограничений, связанных с коронавирусом.

«Если все мы соблюдаем требования главных санитарных врачей, требования к своему общежитию, чтобы не заразить наших близких, не допустить распространения инфекции, то очень надеемся, что летом жизнь наладится, и мы будем чаще контактировать друг с другом», - сказала вице-премьер.

При этом, как и глава Роспотребнадзора Анна Попова, Голикова отметила, что в регионах, где в майские праздники не соблюдали ограничительные меры может вырасти число заболевших.

«Я вынуждена это констатировать, не все регионы страны в майские праздники четко соблюдали те режимы самоизоляции (…) конечно же, мы отдаем себе отчет в том, что коэффициент распространения заболевания может колебаться и в большую сторону в отдельных регионах», - заявила она.

Как писала сайт kp.ru, Попова также обратила внимание на несоблюдение правил самоизоляции в период праздников и назвала это основанием для пересмотра ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU