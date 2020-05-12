2020-05-12T17:07:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Попова рассказала об основаниях для ужесточения ограничений

Глава ведомства отметила, что ситуация в ряде регионов может ухудшиться после нарушений на майские праздники
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава Роспотребнадзора Анна ПоповаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По заболеваемости коронавирусом ситуация в ряде регионов может ухудшиться после нарушений режима самоизоляции на майские праздники, что будет основанием для пересмотра ограничений. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова

«Да, может быть, после нарушений, которые были допущены в период выходных дней в том или ином регионе, ситуация может ухудшиться. И это будет основанием для того, чтобы какие-либо послабления пересмотреть», - сообщила она.

Попова указала на методические рекомендации, в которых «четко указано», что при значимом изменении эпидемиологической ситуации режим ограничений может быть введен вновь. «И это очень важно», - подчеркнула она.

Как писал сайт kp.ru, в ходе брифинга вице-премьер Татьяна Голикова также обратила внимание на возможный рост числа заболевших коронавирусом в некоторых регионах, где в майские праздники не соблюдали ограничительные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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