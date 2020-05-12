В Москве начали работать призывные комиссии
Все новобранцы пройдут тестирование на коронавирус
В Москве начали работать призывные комиссииФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Москве начали работать призывные комиссии. С 20 мая из столицы и Подмосковья уже в войска будет направлено около 10 тысяч новобранцев, которые пройдут тестирование на коронавирус. Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа.
«С 20 мая из Москвы и Подмосковья уже пройдут первые отправки в войска. Все призывники пройдут тестирование на коронавирус», - передает «Интерфакс» сообщение в пресс-службе ЗВО.
ИСТОЧНИК KP.RU