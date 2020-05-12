В Госавтоинспекции рассказали, как планировать маршрут поездки в условиях самоизоляции

12 Май 2020 2020-05-13T00:03:17+03:00

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В условиях пандемии коронавируса следует минимизировать дальние поездки, но если такая необходимость возникла, то стоит заранее проложить маршрут. Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич в эфире Радио "Комсомольская правда" подробно рассказал о том, на что необходимо обратить пристальное внимание во время планирования поездки.

"Маршрут нужно выстраивать заранее. Необходимо понимать, сколько километров вы собираетесь проехать. Так, например, для водителей, осуществляющих грузопассажирские перевозки есть ограничения по длительности нахождения за рулём и пройденному расстоянию. Поэтому, если вы собираетесь в дальнюю дорогу, посмотрите сколько километров вам нужно проехать, места, где вы можете остановиться. Если вы едете с ребенком, то нужно обязательно продумать, где с ребенком можно выйти погулять, определить места отдыха, где вы можете переночевать", - сказал полковник Хранцкевич.

"Безопасно погулять!", - добавила ведущая программы "Россия в движении" Наталья Агре. Она подчеркнула, что место прогулок должно быть огорожено и находиться подальше от проезжей части.

Также следует заранее скачать карты для навигатора, поскольку мобильная связь работает не везде, отметил замначальника отдела пропаганды. Кроме того, можно запастись бумажными картами и сообщать о своем местоположении близким при приближении к местности, где может пропадать сигнал.

При выборе маршрута следует отдавать предпочтение федеральным автострадам - они безопаснее и лучше оснащены. А количество остановок должно зависеть от дальности пути. Если ехать всего два часа, то лучше минимизировать их, а если несколько суток, то отдых необходим.

"Нужно планировать маршрут таким образом, чтобы каждые четыре часа, например, вы могли остановиться, отдохнуть и перекусить", - пояснил Сергей Хранцкевич.

Он напомнил, что в некоторых регионах из-за режима самоизоляции могут не работать объекты придорожного сервиса - с этой информацией следует заранее ознакомиться.

"Прежде всего, перед поездкой рекомендую еще раз подумать о ее целесообразности. И принимать окончательное решение взвесив все аргументы "за" и "против". Ещё раз обращаю особое внимание, что все поездки следует осуществлять только в случае крайней необходимости. Если крайней необходимости в таких поездках нет, то их следует отложить до улучшения эпидемиологической ситуации и остаться дома соблюдая режим самоизоляции" - подчеркнул Сергей Хранцкевич.

ИСТОЧНИК KP.RU