2020-05-13T08:27:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач рассказала, какого момента в распространении коронавируса медики ждут с тревогой

Специалисты встревожены возможным всплеском заболеваемости после майских праздников
Ася КУЗНЕЦОВА
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Врач рассказала, что российские медики боятся всплеска заболеваемости коронавирусом через неделю после майских праздниковВрач рассказала, что российские медики боятся всплеска заболеваемости коронавирусом через неделю после майских праздниковФото: REUTERS
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Врачи с опасением ожидают, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса в России через неделю, рассказала главный врач Клинической больницы №1 МЕДСИ, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко.

- Мы, конечно, с тревогой ожидаем, что будет через неделю после окончания майских праздников — в любом случае все врачи это ожидают с тревогой, - поделилась врач в эфире телеканала "Россия - 1".

Врач также отметила, что многие россияне до сих пор не воспринимают угрозу коронавируса всерьёз. Татьяна Шаповаленко рассказала, что до сих пор ей задают вопрос, уверенна ли она, что заражение коронавирусом действительно опасно.

- А я там стою в реанимации, в грязной зоне, когда у меня из 42 человек 38 лежат на аппаратах, а все остальные в прон-позиции. Это действительно серьёзно. Это действительно тяжёлая инфекция, особо опасная инфекция, контагиозная инфекция, инфекция с достаточно серьёзными осложнениями, если вовремя не принимать меры и не обращать на это внимание, поэтому это серьёзно, - заключила врач.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что исследование, проведённое в конце апреля показало резкий всплеск продаж товаров для пикников и шашлыка в преддверии майских праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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