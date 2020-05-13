Цены на авиабилеты выросли на 12 процентов

13 Май 2020 2020-05-13T08:24:06+03:00

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Авиакомпании стали поднимать цены на билеты. Несмотря на падение спроса, стоимость перелета растет. В сравнении с прошлым годом показатель увеличился на 12,3 процентов.

В апреле за перелет в экономклассе в одну сторону приходилось платить 6,4 тысячи рублей. Для сравнения в марте этот показатель был 5,7 тыс.рублей. Такие данные сообщили в OneTwoTrip. Стоимость билетов на внутренних перелетах с 1 по 8 мая – в среднем полет обходится в 6650 рублей.

По данным сервиса «Купибилет», билеты туда-обратно в апреле прибавили в цене 19,7%.

В Росстате соглашаются с увеличением показателей. По данным ведомства, 1000 километров пути стоят 5311,7 тысяч рублей – это на 5,7% больше показателей марта текущего года.

Цены на перелеты из Москвы выросли:

Екатеринбург (+17%),

Новосибирск (+11%),

Нижний Новгород (+28%),

Казань (+75%),

Уфу (+10%),

Красноярск (+1%).

Цены на перелеты из Москвы упали:

Санкт-Петербург (-11%),

Ростов-на-Дону (-30%),

Челябинск (-5%).

Проблемы в авиации начались в связи с распространением эпидемии коронавируса в мире. По данным Росавиации, отечественные авиакомпании за апрель перевезли всего 771,2 тыс. пассажиров — в 12 раз (или на 92%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда их услугами воспользовались 9,37 млн человек, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU