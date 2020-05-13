В Москве полмиллиона мигрантов лишились дохода

13 Май 2020 2020-05-13T10:04:50+03:00

Более 500 тысяч трудовых мигрантов остались без работы и средств к существованию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Из-за коронавируса лишились работы более полумиллиона трудовых мигрантов. Многие из них потеряли все возможности зарабатывать. Такие данные отражены в материале Центра региональных исследований и урбанистики ИПЭИ РАНХиГС, проводимого группой социологов во главе с Евгением Варшавером.

Исследователи провели масштабный опрос и выяснили, что среди жителей Москвы, имеющих российское гражданство, работу потеряли 32% респондентов. Среди тех, кто приехал в столицу на заработки из других стран – 54%. При этом 32% мигрантов лишились всех источников дохода, а среди россиян-москвичей таковых 17%.

Только каждый десятый гастарбайтер сообщил, что его финансовое положение не изменилось. В столице находится порядка 1,5 млн трудовых мигрантов, получается, что порядка 500 тысяч остались без средств к существованию, а значит без жилья, медицинской помощи

- Встает логичный вопрос - станут ли мигранты совершать больше преступлений. Я думаю, что станут, наряду, впрочем, с иными гражданами, лишенными средств к существованию, - комментирует NEWS.ru Евгений Варшавер, руководитель группы исследований миграции и этничности, старший научный сотрудник РАНХиГС.

Исследователи полагают, что целесообразно было бы организовать поддержку граждан со стороны государства. В противном случае ситуация может привести к негативным последствиям.

- Очевидно, государство должно позаботиться обо всех тех, кто вынужденно оказался на территории России на момент закрытия границ и не может отсюда никуда выехать, - заключил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU