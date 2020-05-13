Мясников: Коронавирус от летучих мышей только в 21 веке приходит третий раз
Пандемия коронавирусной инфекции, охватившая почти все страны мира, породила множество слухов и предположений касательно того, откуда появилась смертельная болезнь, и как часто до это человечество сталкивалось с этим вирусом.
До того, как все узнали об эпидемии коронавируса, больницы почти всегда были переполнены больными гриппом, однако никто не обращал на это внимания в массовом масштабе. Главный врач городской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников в интервью KP.RU рассказал, что на самом деле человечество сталкивалось с коронавирусом от летучих мышей трижды только в 21 веке.
- Сейчас мы вступаем в область предположений. На самом деле, инфекция от летучих мышей с начала этого века была уже три раза: в 2002 году, в 2012 и в 2019 году. Но что было, например, в 1994 году? Кто этим занимался тогда, и что у нас было со смертностью? Ну, заболело гриппом три миллиона человека – это незначительная цифра. Ежегодно заболевает столько, иногда и больше. Что такое триста тысяч смертей по миру? Раньше этого могли просто не замечать. Если бы СМИ не раздули, а вирусологи не начали бы борьбу, может, и не заметили бы снова, - рассказал Александр Мясников.
Врач отметил, что пандемия, при этом, не является «пиар-акцией», ведь от нее действительно погибает множество людей, и бороться с вирусом надо.
- Но насколько она новая, насколько отношение к ней правильное? Я считаю это учениями перед грядущими серьезными пандемиями, - добавил специалист.
Доктор Мясников также рассказал, какие пациенты и с какими осложнениями чаще всего попадают в реанимацию из-за заражения коронавирусом. В первую очередь, врач предостерегает об осложнениях пожилых пациентов с лишним весом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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