13 Май 2020 2020-05-13T10:23:49+03:00

Мясников: Коронавирус от летучих мышей только в 21 веке приходит третий раз Фото: REUTERS

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Пандемия коронавирусной инфекции, охватившая почти все страны мира, породила множество слухов и предположений касательно того, откуда появилась смертельная болезнь, и как часто до это человечество сталкивалось с этим вирусом.

До того, как все узнали об эпидемии коронавируса, больницы почти всегда были переполнены больными гриппом, однако никто не обращал на это внимания в массовом масштабе. Главный врач городской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников в интервью KP.RU рассказал, что на самом деле человечество сталкивалось с коронавирусом от летучих мышей трижды только в 21 веке.

- Сейчас мы вступаем в область предположений. На самом деле, инфекция от летучих мышей с начала этого века была уже три раза: в 2002 году, в 2012 и в 2019 году. Но что было, например, в 1994 году? Кто этим занимался тогда, и что у нас было со смертностью? Ну, заболело гриппом три миллиона человека – это незначительная цифра. Ежегодно заболевает столько, иногда и больше. Что такое триста тысяч смертей по миру? Раньше этого могли просто не замечать. Если бы СМИ не раздули, а вирусологи не начали бы борьбу, может, и не заметили бы снова, - рассказал Александр Мясников.

Врач отметил, что пандемия, при этом, не является «пиар-акцией», ведь от нее действительно погибает множество людей, и бороться с вирусом надо.

- Но насколько она новая, насколько отношение к ней правильное? Я считаю это учениями перед грядущими серьезными пандемиями, - добавил специалист.

Доктор Мясников также рассказал, какие пациенты и с какими осложнениями чаще всего попадают в реанимацию из-за заражения коронавирусом. В первую очередь, врач предостерегает об осложнениях пожилых пациентов с лишним весом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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ИСТОЧНИК KP.RU