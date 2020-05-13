13 Май 2020 2020-05-13T11:51:37+03:00

Эксперт рассказал, сколько можно прожить в самоизоляции без ущерба для психики Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Люди могут жить в жесткой самоизоляции до двух месяцев без ущерба для психики. Дальше возникает угроза роста агрессии, бытового насилия и значительного повышения уровня потребления алкоголя. Об этом рассказал заслуженный врач России и заместитель главы Института медико-биологических проблем РАН Юрий Бубеев.

- Если условия изоляции жесткие, то предельное время, которое человек может в ней находиться – месяца полтора-два. После этого скрытые конфликты могут перейти в открытую форму, это приведет к росту агрессии, учащению случаев домашнего насилия, алкоголизму. Сейчас уже стало намного больше случаев бытового насилия, когда введи ограничения, и надо готовиться к тому, что их количество ещё возрастет, - предупредил профессор.

Юрий Бубеев также добавил, что люди, которые ушли на самоизоляцию не вынужденно, а добровольно, могут находиться в ней без последствий очень длительное время.

- Здесь большую роль играет, в каких условиях находится человек. Я недавно вернулся из экспедиции из Индии. Там мы обследовали одного монаха, который 20 лет находится в условиях самоизоляции. Он прекрасно себя чувствует, всем доволен, - рассказал доктор в интервью РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, врачи предупредили, пятая часть россиян может испытать посттравматические расстройства психики после окончания карантинных мер, введенных на фоне распространения коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU