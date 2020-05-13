2020-05-13T13:33:18+03:00
Общество

Названы фильмы, которые бьют рекорды просмотров в изоляции

Взрослые выбирают фильмы-катастрофы, но пульты от телевизоров захватили дети
Елена АКИМОВА
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Кадр из фильма "Заражение", 2011 годКадр из фильма "Заражение", 2011 год
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Сидя в изоляции, взрослые россияне все чаще отдают предпочтение фильмам-катастрофам. А вот дети выбирают «Король Лев», «Планета 51», «Артур и война двух миров», «Пушистый шпион», «Реальная белка» и «Как приручить дракона 3».

- Судя по просмотрам, дети захватили пульты – длительность смотрения детского контента выросла на 28%, - рассказал «Ридусу» гендиректор «MEGOGO Россия» Виктор Чеканов.

Предпочтения аудитории меняются вслед за новостями о коронавирусе. В марте, когда эпидемия активно бушевала в Италии, выросли просмотры фильмов «28 дней спустя» и «Эпидемия».

В апреле на первые строчки вышел американский фильм «Заражение». Несмотря на то, что премьера картины состоялась в 2011 году, в 2020 она побила по популярности многие современные новинки.

Особенно часто стали искать по ключевым словам: «комедия», «военные», «футбол».

- Еще месяц назад никто не делал запросы о спорте, а вот за время самоизоляции зрители стали искать спортивный контент. Нехватка этого контента ощущается особенно остро, но с 16 мая трансляции начнутся в Германии,— отметил Чеканов.

Растет спрос и на просмотр театральных постановок. Например, театр на Таганке недавно провел онлайн-трансляцию премьеры - спектакля «Lё Тартюф. Комедия». Число зрителей оказалось в три раза больше, чем в обычное время.

Трейлер фильма Заражение 2011 года, Режиссер: Стивен Содерберг.Фильм расскажет о трудностях во время глобальной эпидемии смертельного вируса на Земле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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