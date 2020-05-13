Названы фильмы, которые бьют рекорды просмотров в изоляции
Сидя в изоляции, взрослые россияне все чаще отдают предпочтение фильмам-катастрофам. А вот дети выбирают «Король Лев», «Планета 51», «Артур и война двух миров», «Пушистый шпион», «Реальная белка» и «Как приручить дракона 3».
- Судя по просмотрам, дети захватили пульты – длительность смотрения детского контента выросла на 28%, - рассказал «Ридусу» гендиректор «MEGOGO Россия» Виктор Чеканов.
Предпочтения аудитории меняются вслед за новостями о коронавирусе. В марте, когда эпидемия активно бушевала в Италии, выросли просмотры фильмов «28 дней спустя» и «Эпидемия».
В апреле на первые строчки вышел американский фильм «Заражение». Несмотря на то, что премьера картины состоялась в 2011 году, в 2020 она побила по популярности многие современные новинки.
Особенно часто стали искать по ключевым словам: «комедия», «военные», «футбол».
- Еще месяц назад никто не делал запросы о спорте, а вот за время самоизоляции зрители стали искать спортивный контент. Нехватка этого контента ощущается особенно остро, но с 16 мая трансляции начнутся в Германии,— отметил Чеканов.
Растет спрос и на просмотр театральных постановок. Например, театр на Таганке недавно провел онлайн-трансляцию премьеры - спектакля «Lё Тартюф. Комедия». Число зрителей оказалось в три раза больше, чем в обычное время.
Трейлер фильма Заражение 2011 года, Режиссер: Стивен Содерберг.Фильм расскажет о трудностях во время глобальной эпидемии смертельного вируса на Земле.
ИСТОЧНИК KP.RU
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