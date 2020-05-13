США обвинили Китай в попытках взломать американские организации, изучающие коронавирус

13 Май 2020 2020-05-13T18:00:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Федеральное бюро расследований и Агентство по инфраструктурной безопасности Соединённых Штатов обвинили Китай в попытке взломать американские организации, изучающие коронавирус.

«ФБР расследует взлом американских организаций, проводящих исследования в области COVID-19, совершенные связанными с КНР киберсубъектами и охотниками за данными», - говорится в заявлении ФБР.

Бюро утверждает, что китайские организации были замечены в попытках выявить и незаконно получить от сетей медицинских учреждений, связанных с исследованиями коронавирусной инфекции, «ценные данные интеллектуальной собственности и данные о состоянии здоровья общественности, связанные с вакцинами, лечением и тестированием».

В заявлении бюро также отмечается, что «потенциально кража этой информации ставит под угрозу предоставление безопасных, эффективных и действенных вариантов лечения».

Напомним, ранее сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм заявил, о внесении в сенат законопроект под названием «Об ответственности за COVID-19». Документ предполагает введение санкций против Китая, если китайские власти в ближайшее время не предоставят полный и «прозрачный» отчет об эпидемии коронавируса на своей территории.

ИСТОЧНИК KP.RU