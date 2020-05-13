2020-05-13T00:49:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Американские сенаторы хотят ввести санкции против Китая из-за коронавируса

Законопроект «Об ответственности за COVID-19» внесен в сенат США
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сенатор Линдси ГрэмСенатор Линдси ГрэмФото: REUTERS
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Американский сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм сообщил, что во вторник, 12 мая, он внес в сенат на рассмотрение коллег законопроект под названием «Об ответственности за COVID-19». Документ предполагает введение санкций против Китая, если власти КНР в ближайшие пару месяцев не предоставят полный и «прозрачный» отчет об эпидемии коронавируса на своей территории.

Если конгресс за это время не подтвердит, что получил такой отчет, президент США сможет ввести ограничения в отношении КНР: заморозить активы китайских граждан в американских банках, запретить им въезд в страну и отозвать визы, а также запретить финансовым институтам Штатов давать кредиты компаниям Китая, а китайским фирмам – размещать свои ценные бумаги на американских биржах.

«Я уверен, что без обмана со стороны Коммунистической партии Китая вируса здесь, в США, не было бы», - заявил Линдси Грэм журналистам.

По его словам, Пекин «отказывается позволить международному сообществу провести расследование в лаборатории в Ухане», чтобы выяснить, как именно началась вспышка инфекции. Законодатель также выразил уверенность, что «Китай никогда не будет сотрудничать ни с одним серьезным расследованием, если его не заставить».

Проект закона о санкциях «в наказание за пандемию» поддержали восемь сенаторов-республиканцев, передает РИА Новости.

К слову, как писал сайт kp.ru, в ответ на обвинения в распространении коронавируса и сокрытии данных о пандемии в пекине заявили, что Китай может продать часть госдолга США и обвалить курс доллара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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