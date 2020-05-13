Эксперт объяснила, почему ОГЭ отменили, а ЕГЭ - нет

13 Май 2020 2020-05-13T18:19:14+03:00

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Минпросвещения сообщило о повторном переносе ЕГЭ. Теперь экзамен планируют провести во второй половине июня. ОГЭ же решили вообще отменить.

Директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина рассказала, почему ЕГЭ не отменяют вслед за ОГЭ. По её словам, ОГЭ не играет никакой роли для продолжения образования ни у тех, кто уходит в колледжи, ни у тех, кто остается в школе. Это скорее просто мониторинг знаний.

- Те ребята, которые идут в колледжи, поступают на основании среднего балла аттестата, без учета ОГЭ. А те, кто продолжает в школе учиться, переводятся в следующий класс, и даже если они переходят из одной школы в другую, то они тоже переводятся на основании оценок в их аттестате, - рассказала Абанкина в эфире радио "Комсомольская правда".

Напомним, ОГЭ для девятиклассников в этом году отменили в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Оценки в аттестат школьникам выставят на основе годовых отметок.

ИСТОЧНИК KP.RU