«Поражение легких незначительное»: Оксана Пушкина рассказала, как переносит коронавирус
В эфире Радио «Комсомольская правда» депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Оксана Пушкина рассказала, как переносит коронавирус.
«Я не лежачий больной, я ходячий больной. У меня не бактериальная вирусная пневмония. Поэтому поражение легких незначительное. Просто совсем там что-то такое», - сообщила политик.
Пушкина отметила, что у нее хорошие анализы, с незначительными изменениями и обратила внимание на то, что «каждый новый человек – это каждый новый случай COVIDA, который изучают врачи».
«Поэтому смотрим, как происходит вот такая история, когда ты ничего не ощущаешь, ты чувствуешь себя абсолютно здоровым, а на самом деле у тебя там какая-то зараза где-то прицепилась. Поэтому наблюдаемся. Духом не падаем, потому что пока не от чего», - добавила она.
Как писал сайт kp.ru, в среду, 13 мая, Пушкина сообщила о том, что больна коронавирусом. Она также заявила, что болезнь переносит бессимптомно и без температуры, а по КТ изменения в легких минимальны.
ИСТОЧНИК KP.RU
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