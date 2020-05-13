2020-05-13T19:10:58+03:00
Общество

Российские школьники в этом году будут сдавать только два предмета по ЕГЭ

Для тех выпускников, кто не планирует поступать в вуз, экзамены вообще отменены
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Российские школьники в этом году будут сдавать только два предмета по ЕГЭРоссийские школьники в этом году будут сдавать только два предмета по ЕГЭФото: Анастасия ОСИПОВА
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В текущем году выпускникам российских школ необходимо будет сдавать только два предмета Единого государственного экзамена, которые необходимы для поступления на определенную специальность в университете. Об этом сообщил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

«Те выпускники 11-х классов, которые планируют продолжать своё обучение в вузах РФ, им, конечно, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ. Это будет два экзамена, которые выпускнику необходимо выбрать исходя из того, на какой факультет он поступает», - рассказал замминистра в эфире телеканала «Россия 24».

Глушко также уточнил, что ЕГЭ пройдет по единому для всей страны расписанию.

Напомним, как ранее сообщили в Министерстве просвещения, экзаменационная кампания пройдет в единые сроки, которые будут определиться в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму

ИСТОЧНИК KP.RU

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