2020-05-13T19:16:44+03:00
Политика

Козак заявил, что его консультации в Берлине даст дополнительный импульс «нормандскому» формату

Замглавы президентской администрации сообщил о соглашение по дальнейшим действиям по мирному урегулированию на Украине
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Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что дополнительный импульс «нормандскому» формату даст его визит в Берлин, в ходе которого были достигнуты дальнейшие действиям по мирному урегулированию на Украине.

Как писал сайт kp.ru, Козак прибыл в немецкую столицу сегодня, 13 мая, специальным рейсом «Россия», несмотря на ограничения международного авиасообщения из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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