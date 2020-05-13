Захарова сообщила, что Россия не будет лишать аккредитации журналистов FT и NYT
МИД РФ требует опубликовать опровержение на дезинформацию о коронавирусе в нашей стране
Представитель МИД РФ Мария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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России не намерена лишать аккредитации Financial Times и New York Times, которые написали о тои, что от коронавируса в нашей стране может быть более чем на 70% выше официальных данных. Москва требует опровержения опубликованной дезинформации. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова
ИСТОЧНИК KP.RU