Захарова сообщила, что Россия не будет лишать аккредитации журналистов FT и NYT

13 Май 2020 2020-05-13T21:54:40+03:00

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России не намерена лишать аккредитации Financial Times и New York Times, которые написали о тои, что от коронавируса в нашей стране может быть более чем на 70% выше официальных данных. Москва требует опровержения опубликованной дезинформации. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова

ИСТОЧНИК KP.RU